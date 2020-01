Cina: coronavirus, farmaci anti-HIV nel piano di trattamento per i pazienti

- La Cina sta usando i farmaci per l'HIV di AbbVie Inc come trattamento ad hoc per la polmonite causata dal nuovo coronavirus mentre continua la ricerca globale di una cura. La sede di Pechino della Commissione nazionale per Salute cinese ha reso noto che una combinazione di lopinavir e ritonavir, venduti con il marchio Kaletra da AbbVie, fa parte del suo ultimo piano di trattamento per i pazienti infetti dal virus, che ha ucciso almeno 56 persone in Cina e ha ammalato più di 2.000 in tutto il mondo. La commissione ha riportato che, sebbene non esistano ancora farmaci antivirali efficaci, raccomanda ai pazienti di assumere due compresse di lopinavir e ritonavir due volte al giorno e una dose di alfa-interferone due volte al giorno. La rivista medica Lancet ha dichiarato venerdì che è in corso uno studio clinico con ritonavir e lopinavir per trattare i casi del nuovo coronavirus. Nel frattempo, il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie inizierà a sviluppare un vaccino, secondo il "Global Times". (Cip)