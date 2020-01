Cina: Commissione per la salute, diffusione del coronavirus sembra accelerare

- Il nuovo coronavirus differisce dai tipi precedenti, mentre la sua diffusione sembra accelerare: lo ha detto oggi il direttore della Commissione nazionale per la Salute della Cina, Ma Xiaowei. "Basato sulla sequenza genica, il nuovo tipo di coronavirus differisce dalla Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) e dalla Mers (sindrome respiratoria mediorientale); ha già superato la fase di trasmissione dagli animali agli esseri umani alla trasmissione da persona a persona. Apparentemente, la diffusione del virus sta aumentando", ha detto Ma, secondo cui "gli esperti ritengono che l'epidemia sia entrata in una fase relativamente seria e complessa". Secondo gli ultimi dati, ci sono stati oltre 1.970 casi confermati di coronavirus in Cina, con un bilancio delle vittime pari a 56. Casi confermati del nuovo coronavirus sono stati registrati anche in Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Singapore, Nepal, Francia, Stati Uniti, Malesia, Australia e Canada. (Cip)