Europa orientale: presidente ucraino Zelensky da oggi in Polonia

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parte oggi per una visita di due giorni in Polonia, dove prenderà parte agli eventi commemorativi per il 75mo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza ucraina, secondo cui Zelensky avrà anche un colloquio bilaterale con l'omologo polacco Andrzej Duda. Diversi capi dello Stato, sopratutto dei paesi dell'Europa orientale, parteciperanno domani all'evento commemorativo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. (Res)