Roma: cinque corrieri e 35 chili di droga trovati durante controlli in stazione Tiburtina

- Cinque corriere della droga e 35 chili di marijuana sequestrati è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia Roma Parioli nei pressi della stazione ferroviaria Tiburtina. Il primo a finire in manette è stato un cittadino nigeriano di 25 anni, irregolare sul territorio Nazionale, che è stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria Tiburtina, con poco più di un chilo di droga avvolta in un involucro di cellophane custodito all’interno dello zainetto. I Carabinieri qualche ora più tardi, hanno fermato un cittadino romeno di 24 anni, residente a Roma e con precedenti penali, bloccato per un controllo alla circolazione stradale, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura. Nel corso della perquisizione personale e veicolare i militari hanno trovato e sequestrato nel portabagagli un involucro di cellophane contenente poco più di un chilo di marijuana e circa 100 euro in contanti. Sempre nei pressi della stazione Tiburtina, i militari hanno notato un cittadino nigeriano di 19 anni, residente a Roma, regolare sul territorio nazionale, con precedenti, allontanarsi velocemente con fare sospetto. Una volta raggiunto è stato fermato e identificato. Nello zaino i militari hanno trovato oltre un chilo di marijuana avvolta nel cellophane, che è stata sequestrata. Infine, nella tarda serata di ieri, i carabinieri hanno arrestato altri due cittadini nigeriani di 34 e 35 anni, senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti. A seguito di un controllo stradale, all’interno della loro autovettura, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 31,5 chili di marijuana, suddivisi in 15 involucri celati all’interno del portabagagli assieme alla somma contante di 1650 euro. Tutti gli arrestati, devono rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I primi 3 sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza in attesa del rito direttissimo, gli ultimi due invece sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Rer)