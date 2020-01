Nord Macedonia: Zaev, adottare riforma della Procura prima dello scioglimento del parlamento

- E' possibile approvare la legge sulla riforma della Procura della Macedonia del Nord entro la data dello scioglimento del parlamento fissata all'11 febbraio. Lo ha dichiarato il leader socialdemocratico Zoran Zaev, che nelle scorse settimana ha lasciato l'incarico di premier sancendo l'inizio di un governo di transizione che deve portare il paese balcanico al voto anticipato del 12 aprile. Il leader dell'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne), Hristijan Mickoski, ha affermato intanto che l'opposizione rimane impegnata nel dialogo per trovare un accordo sulla riforma della Procura come richiesto dall'Ue. Dopo l'incontro a Skopje con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il leader dell'opposizione macedone ha assicurato di avere "intenzioni serie" di adottare la riforma in accordo con il governo. (Mas)