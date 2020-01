Cina: sale a 56 numero vittime Coronavirus, oltre 1.970 infetti in tutto il mondo

- Il bilancio delle vittime dell'epidemia di coronavirus in Cina è salito oggi a 56, con oltre 1.970 persone infettate a livello globale. Le autorità sanitarie di tutto il mondo stanno prendendo precauzioni per prevenire una pandemia. Secondo le autorità di Pechino, al momento 56 milioni di persone sono state isolate. Il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie ha iniziato a sviluppare un vaccino contro il coronavirus, secondo quanto riferito da Wenbo Xu, capo dell'istituto di virologia del centro, come riportato dal quotidiano ufficiale "China Daily". Secondo Wenbo Xu, gli scienziati sono riusciti a isolare il virus e stanno attualmente selezionando un ceppo per il vaccino. Inoltre, il centro sta esaminando i farmaci per il trattamento della polmonite causata dal coronavirus. (segue) (Cip)