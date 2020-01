Cina: sale a 56 numero vittime Coronavirus, oltre 1.970 infetti in tutto il mondo (2)

- Il nuovo tipo di coronavirus, che si sta attualmente diffondendo in tutto il mondo, è stato rilevato per la prima volta nella città cinese centrale di Wuhan alla fine di dicembre. Oltre alla Cina, casi confermati del nuovo coronavirus sono stati registrati in Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Singapore, Nepal, Francia, Stati Uniti, Malesia, Australia e Canada. il commissario europeo alla Salute Stella Kyriakides, ha scritto su Twitter che anche il Comitato per la sicurezza sanitaria dell’Unione europea “segue da vicino gli sviluppi della situazione del coronavirus” e ha convocato per domani, 27 gennaio, una riunione che servirà per discutere la risposta e i bisogni degli Stati membri. (segue) (Cip)