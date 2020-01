Usa: coronavirus, previsto rientro personale consolato della città cinese di Wuhan

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato oggi in un comunicato che il consolato generale avrebbe evacuato il suo personale e i cittadini ​​dalla città cinese di Wuhan la prossima settimana a causa del nuovo scoppio del coronavirus. "Il dipartimento di Stato sta prendendo accordi per trasferire il proprio personale di stanza presso il consolato generale a Wuhan negli Stati Uniti. Prevediamo che ci sarà una capacità limitata di trasportare cittadini statunitensi privati su un unico volo in partenza dall'aeroporto internazionale Wuhan Tianhe il 28 gennaio 2020 e proseguendo direttamente per San Francisco", si legge nella nota. Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che stava assistendo i diplomatici statunitensi nell'evacuazione da Wuhan. "In conformità con le prassi internazionali e con le normative cinesi in materia di prevenzione delle epidemie, la Cina ha preso le disposizioni per fornire l'assistenza e le strutture necessarie", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying. (segue) (Cip)