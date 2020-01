Usa: coronavirus, previsto rientro personale consolato della città cinese di Wuhan (2)

- Il nuovo tipo di coronavirus, che si sta attualmente diffondendo in tutto il mondo, è stato rilevato per la prima volta a Wuhan alla fine di dicembre. Il più alto livello di risposta alle emergenze sanitarie è stato dichiarato in 30 province, città sotto la giurisdizione diretta del governo centrale e regioni amministrative speciali della Cina, con una popolazione totale di oltre 1,3 miliardi. Secondo gli ultimi dati, ci sono già stati oltre 1.970 casi di coronavirus confermati in Cina, con il bilancio delle vittime che ora ammonta a 56. Casi confermati del nuovo coronavirus sono stati registrati anche in Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Singapore, Nepal , Francia, Stati Uniti, Malesia, Australia e Canada. (Cip)