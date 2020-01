Cuba: ministero Esteri critica decisione della Bolivia di sospendere i legami diplomatici

- Cuba ha condannato la decisione del governo della Bolivia di sospendere le relazioni diplomatiche con il paese caraibico: lo ha affermato il ministero degli Esteri cubano. Venerdì, 24 gennaio, Jerko Nunez, ministro degli Esteri del governo ad interim della Bolivia, ha annunciato che il suo paese aveva sospeso le relazioni diplomatiche con Cuba per la posizione ostile di quest'ultimo nei confronti del paese latinoamericano. "Il ministero degli Esteri di Cuba respinge fermamente le accuse infondate del governo della Bolivia. Da quando ha preso il potere il 12 novembre 2019, diversi membri del governo ad interim hanno intrapreso azioni sistematiche per deteriorare e ostacolare le relazioni bilaterali con Cuba", si legge nella dichiarazione. Il ministero degli Esteri ha inoltre invitato il governo boliviano a non ritenere Cuba responsabile della sua decisione di sospendere le relazioni diplomatiche tra i due paesi, poiché non era mai stato ostile alla Bolivia. (segue) (Mec)