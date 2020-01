Cuba: ministero Esteri critica decisione della Bolivia di sospendere i legami diplomatici (4)

- Cuba è tra i paesi che non hanno mai riconosciuto Anez come capo di stato boliviano, continuando a ritenere l'ex presidente Evo Morales vittima di un colpo di stato. A novembre 2019, nel pieno delle proteste che agitavano il paese andino, l'Avana ha deciso di richiamare in patria oltre 700 medici e operatori sanitri che prestavano servizio grazie a un accordo di cooperazione firmato nel 2005 e consolidato con accordi successivi. Una decisione con cui si denunciava "l'arresto arbitrario" di quattro operatori nel municipio di El Alto, uno degli epicentri delle manifestazioni chiuse con le dimissioni di Morales. (segue) (Mec)