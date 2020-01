Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo inizialmente nuvoloso con copertura più spessa sui settori meridionali, foschie e banchi di nebbia sulla Pianura. Nel pomeriggio ampie schiarite ma in serata nuovo aumento della nuvolosità. Possibili precipitazioni molto deboli e isolate, al mattino sui settori orientali, in serata sui rilievi di confine occidentali, meno probabili altrove. Limite neve intorno ai 1300m. Minime stazionarie o in leggero aumento, massime in aumento. In Pianura minime tra 2 e 6 °C, massime tra 6 e 10 °C.(Rem)