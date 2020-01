Smog: M5s, lavoriamo su risparmio energetico per ridurre polveri sottili

- I deputati e senatori del Movimento cinque stelle, affermano che "ieri su 'la Stampa' è apparso un articolo sull'allerta per la congiuntivite causata dalle polveri sottili. I medici stanno affrontando l'emergenza legata al boom di accessi negli ambulatori oculistici a Milano e in altre città del Nord Italia. Come Movimento cinque stelle - spiegano in una nota -, abbiamo messo in cima alle priorità di questo governo l'obiettivo del risparmio energetico, della produzione di energia senza inquinamento e dell'incentivazione di buone pratiche orientate all'economia circolare". Quindi, gli esponneti M5s ricordano: "Già con il decreto Clima e con la norma Fraccaro abbiamo puntato sulla riduzione delle polveri sottili attraverso il risparmio energetico e l'ecoinnovazione: riduzione e riuso, manutenzione e riparazione, ricerca di nuovi materiali e imballaggi sostenibili, attenzione al ciclo delle acque e ai materiali naturali, opere di efficientamento energetico sono punti chiave di questa battaglia. Sosteniamo - concludono - i sindaci come Chiara Appendino che hanno avviato questo processo che coadiuveremo con determinazione in Parlamento". (Com)