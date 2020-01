Sanità: Gallera su Policlinico San Donato, da controlli emerse difformità su posti letto accreditati, ma non improprio utilizzo risorse

- Dai controlli sui posti letto accreditati al Policlinico San Donato, è emersa una difformità nel loro utilizzo, ma al momento non si configurerebbe un improprio utilizzo risorse. Lo fa sapere in una nota l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in riferimento a quanto emerso in questi giorni nel presidio ospedaliero lombardo. "Il sistema regionale dei controlli - dichiara Gallera - ha dimostrato di essere reattivo e tempestivo, entrando in azione immediatamente dopo una segnalazione di un disequilibrio sull'utilizzo dei posti letto accreditati al Policlinico San Donato. Non ci sono elementi in questo momento che farebbero pensare a un utilizzo improprio delle risorse regionali". "Stiamo verificando l'esistenza di illeciti amministrativi - aggiunge l'assessore - che, nel caso fossero confermati, verranno certamente sanzionati. La nostra azione è finalizzata a garantire la necessaria offerta socio sanitaria ai cittadini lombardi, che non devono essere in alcun modo penalizzati". Ieri - spiega la nota di Regione Lombardia - a seguito di una segnalazione, un'equipe di funzionari dell'ATS Città Metropolitana di Milano, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali di vigilanza e verifica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento, ha effettuato un evento ispettivo presso l'IRCCS Policlinico S. Donato. L'assetto accreditato della struttura oggetto di verifica prevede 399 posti letto di degenza ordinaria autorizzati/accreditati e a contratto e tre posti letto di degenza ordinaria di solvenza. (segue) (com)