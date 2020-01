Sanità: Gallera su Policlinico San Donato, da controlli emerse difformità su posti letto accreditati, ma non improprio utilizzo risorse (2)

- "Al momento del sopralluogo - spiega Gallera - è emersa una difformità nell'utilizzo dei posti letto rispetto a quanto accreditato attraverso il sistema sanitario regionale". In particolare, secondo quanto riferiscono gli ispettori, alcune stanze precedentemente doppie erano, al momento del sopralluogo, configurate come singole. E 18 di queste erano occupate da pazienti in regime di solvenza. In un altro reparto, invece, dove in base alle planimetrie ufficiali dovevano essere allocati diversi reparti medici e chirurgici tutti contrattualizzati con il SSN, al momento del sopralluogo circa il 90 per cento dei pazienti ricoverati usufruiva di prestazioni in regime di solvenza. "Nei prossimi giorni, anche dalla verifica delle schede di dimissioni ospedaliere - conclude l'assessore - saranno effettuati ulteriori approfondimenti per meglio inquadrare l'accaduto e chiarire l'utilizzo delle attività di ricovero in regime di solvenza in base a quanto riportato in termini giuridici e riportato all'interno del contratto vincolante in atto con ATS". (com)