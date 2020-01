Business news: Arabia Saudita, investimenti internazionali in aumento del 54 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 1131 nuove società internazionali hanno avviato operazioni in Arabia Saudita nel 2019. Lo ha riferito Invest Saudi, ente dell'Autorità generale per gli investimenti dell'Arabia Saudita (Sagia), nel suo ultimo rapporto. Durante lo scorso anno, i nuovi investimenti internazionali nella monarchia del Golfo hanno registrato un aumento del 54 per cento rispetto al 2018. In particolare, nel 2019 sono state costituite in Arabia Saudita 100 nuove società britanniche e 82 imprese statunitensi, in crescita rispetto alle 24 di entrambi i paesi nel 2018. (Res)