Business news: Harchaoui (Clingendael Institute) a “Nova”, la Francia non si oppone a blocco petrolifero in Libia

- Il blocco delle esportazioni petrolifere in Libia “non è un problema” per la Francia. Lo ha afferma ad “Agenzia Nova” Jalel Harchaoui, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute, commentando gli esiti del vertice ospitato dalla Germania sotto l’egida delle Nazioni Unite. La parziale chiusura dei giacimenti onshore presenti in Libia ha ridotto al minimo la produzione petrolifera del paese nordafricano dall’agosto 2011. Secondo le stime della stessa compagnia libica National Oil Corporation (Noc), una chiusura prolungata di giacimenti, oleodotti e terminal potrebbe portare l’output petrolifero a soli 72 mila barili al giorno (rispetto agli 1,2 milioni registrati nel mese di dicembre 2019) una volta che saranno riempiti completamente i serbatoi di stoccaggio. “Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto un discorso (dopo la Conferenza di Berlino sulla crisi libica) e non ha fatto alcuna menzione del blocco, quindi per loro va bene così”, afferma Harchaoui. Harchaoui ricorda come il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, si sia impadronito di tutti i pozzi della Libia già nel febbraio del 2019. “Ora sta ricordando al mondo intero che lui è il vero boss”, afferma ancora l’analista, secondo cui "gli Stati che sostengono Hafar non importano petrolio dalla Libia". Il ricercatore ha poi escluso possibili ripercussioni sulla produzione di elettricità nel paese nordafricano. “La National Oil Corporation (Noc) importa molti prodotti dall’estero: quando c’è una crisi elettrica c’è sempre la possibilità di utilizzare prodotti importati. Non credo che ci sarà una interruzione dell’elettricità”. Intanto la situazione in Libia, unita alla crisi in corso nel sud dell’Iraq, ha portato ad un rialzo dell’1 per cento dei prezzi del petrolio che, in apertura delle contrattazioni, hanno superato i 65 dollari al barile. L'ultimo, duro colpo all’industria petrolifera libica è avvenuto con la chiusura dell’oleodotto Hamada-Zawiya da parte del movimento di protesta “Rabbia del Fezzan”. Secondo quanto riferito dalla Noc, la stazione di Hamada è uno snodo per gli oleodotti della Mellitah Oil e della Akakus, rispettivamente gli operatori dei giacimenti di Sharara e di El Feel, che sono state costrette a ridurre drasticamente la produzione petrolifera. Quanto accaduto, segue il blocco dei terminal petroliferi di Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina, Sidra e di oltre cinquanta giacimenti petroliferi nel bacino di Sirte, iniziato lo scorso 17 gennaio da parte di un gruppo di leader tribali della Cirenaica, presenti nella regione della Mezzaluna petrolifera. L’azione del gruppo di leader tribali, legati ad Haftar, ha costretto la Noc a dichiarare lo stato di "force majeure", cioè l'incapacità di poter operare, annunciando una potenziale perdita di 800.000 barili di petrolio al giorno. (Res)