Business news: South African Airways, voli confermati nonostante fallimento colloqui su piano salvataggio

- South African Airways (Saa) ha confermato che i suoi voli verso tutte le destinazioni stanno funzionando normalmente nonostante i colloqui sul piano di salvataggio della compagnia aerea si siano conclusi senza un accordo durante lo scorso fine settimana. “I voli verso tutte le destinazioni continuano normalmente. Laddove potrebbero esserci modifiche al programma di volo, saranno gestiti e comunicati in conformità con le norme del settore”, ha dichiarato Saa in un comunicato. Ieri il ministero delle Imprese pubbliche ha fatto sapere che sono in corso dei colloqui con il ministero del Tesoro per il piano di salvataggio di Saa. La compagnia aerea è una delle numerose entità statali del Sudafrica, tra cui la compagnia di distribuzione dell’energia elettrica Eskom, impantanate in una crisi finanziaria dopo quasi un decennio di cattiva gestione. I problemi finanziari delle società statali costituiscono la più grande minaccia all'economia del Sudafrica e sono stati in gran parte responsabili del declassamento del rating del credito del paese sull'orlo dello status di “spazzatura”. (Res)