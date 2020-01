Business news: crisi finanziaria, South African Airways cancella voli nazionali e internazionali

- La compagnia aerea South African Airways (Saa) ha cancellato alcuni voli nazionali e internazionali per ottimizzare le risorse finanziarie in vista di nuovi investimenti di capitale. È quanto annunciato dalla stessa compagnia in una nota, secondo cui fra i voli cancellati ci sono quelli da Johannesburg a Città del Capo, Durban e Monaco di Baviera. “Queste cancellazioni rappresentano una strategia responsabile per conservare i fondi e ottimizzare la posizione della compagnia aerea in vista di ulteriori investimenti di capitale”, si legge nel comunicato, annunciando possibili nuovi cancellamenti nei prossimi giorni. La decisione giunge dopo che ieri i vertici della compagnia avevano assicurato che i suoi voli verso tutte le destinazioni stavano funzionando normalmente nonostante i colloqui sul piano di salvataggio della compagnia aerea si siano conclusi senza un accordo durante lo scorso fine settimana. “I voli verso tutte le destinazioni continuano normalmente. Laddove potrebbero esserci modifiche al programma di volo, saranno gestiti e comunicati in conformità con le norme del settore”, aveva dichiarato Saa in un comunicato. In precedenza il ministero delle Imprese pubbliche aveva fatto sapere che sono in corso dei colloqui con il ministero del Tesoro per il piano di salvataggio di Saa. (Res)