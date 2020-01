Memoria: Mirabelli (Pd), necessario ricordare orrori nazismo e fascismo

- Il senatore Pd Franco Mirabelli ha partecipato oggi alla manifestazione per la Giornata della Memoria al Parco Nord Milano. "Oggi al Parco Nord al Monumento che ricorda i deportati politici che pagarono con il campo di concentramento e, molti, con la morte gli scioperi che gli antifascisti organizzarono nelle fabbriche sestesi. Ricordare oggi gli orrori del nazismo e del fascismo è, più che mai, necessario perché non si possano ripetere. Come ha ricordato Beatrice Uguccioni, vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano, nel suo intervento, serve esserci perché l'indifferenza di fronte a ciò che è successo allora e ai rigurgiti autoritari e antidemocratici di oggi è colpevole", ha scritto Mirabelli su Facebook, a margine della manifestazione. (com)