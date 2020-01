Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, domenica 26 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9, Nizza Monferrato (AT), Foro Boario di piazza Garibaldi, l'assessore Protopapa partecipa al convegno “Viticoltura e nocciolicoltura in evoluzione nel rispetto dell'ambiente e del consumatore”REGIONEOre 8:45, Torino, Murazzi del Po, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia partecipa al “tuffo degli orsi polari”. (Rpi)