Business news: Sanallah (Noc), con blocco porti in Libia perdiamo 800 mila barili di petrolio al giorno

- Il presidente della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera della Libia), Mustafa Sanallah, ha messo in guardia dalle “pericolose conseguenze che deriveranno dalla chiusura dei porti petroliferi e di oltre cinquanta giacimenti petroliferi nel bacino di Sirte". In una lettera indirizzata al presidente della Camera dei rappresentanti della Libia (il parlamento libico che si riunisce nell’est del paese), Aguila Saleh, Sanalla ha dichiarato che "la Libia perderà, a causa di questa chiusura, quasi 800.000 barili di petrolio al giorno, equivalenti a 55 milioni di dollari al giorno". La Noc ha dichiarato lo stato di "force majeure", cioè l'incapacità di poter operare per causa di forza maggiore, sui carichi di greggio dai porti di Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina e Sidra. L'annuncio segue la decisione dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di bloccare le esportazioni di petrolio dai cinque porti della Libia centrale e orientale. Da venerdì mattina un gruppo di leader tribali della Cirenaica, presenti nella regione della Mezzaluna petrolifera, ha organizzato il blocco dei maggiori porti di esportazione di petrolio in Libia, denunciando "l'uso delle entrate di petrolio e gas da parte della National Oil Corporation e della Banca centrale libica per sostenere le milizie siriane e turche e i mercenari a Tripoli sotto l'egida del Governo di accordo nazionale". (Lit)