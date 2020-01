Business news: Libia, movimento “Rabbia del Fezzan” annuncia chiusura dei giacimenti petroliferi nel sud

- Il movimento di protesta “Rabbia del Fezzan” del sud della Libia ha annunciato la chiusura dei giacimenti petroliferi di Sharara ed El Feel. Si tratta di un nuovo, duro colpo per l’industria petrolifera della Libia mentre è in corso a Berlino una Conferenza internazionale sulla crisi libica sotto l'egida delle Nazioni Unite. Mustafa Omar, capo del sindacato dei lavoratori nel giacimento petrolifero di Sharara che si trova a circa 200 chilometri a ovest di Sebha, ha confermato ad “Agenzia Nova" che alcuni individui hanno chiuso una valvola tra la zona di Al Riyayna e la città di Zintan, costringendo gli ingegneri a interrompere la produzione fino a nuovo avviso. L'impianto è gestito dalla joint venture Akakus, che riunisce la libica Noc, la spagnola Repsol, la francese Total, l’austriaca Omv e la norvegese Statoil e produceva circa 300 mila barili di petrolio al giorno prima di essere fermat. Il vicino giacimento di El Feel è invece gestito dalla Mellitah Oil and Gas, una joint venture tra la Noc e la compagnia italiana Eni. Questo sviluppo segue la chiusura di altri giacimenti e porti petroliferi nella Libia centrale e orientale che avevano causato uno stop di almeno 800 mila barili di petrolio al giorno. (Lit)