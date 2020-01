Business news: Qatar sigla un accordo per la costruzione della più grande centrale solare del mondo

- Sebbene il Qatar sia il primo esportatore di gas al mondo, il paese del Golfo intende primeggiare anche nel campo della produzione di energia da fonti rinnovali. E’ in quest’ottica che rientra la firma di un accordo per istituire una grande centrale solare a Kharsaa, che sarà “la più grande al mondo con una capacità totale di circa 800 megawatt”, sottolinea l’emittente televisiva satellitare qatariota “Al Jazeera”. Lo stabilimento di Al Kharsaa si trova a ovest di Doha, si estende su un'area di 10 chilometri quadrati, per un costo totale di circa 1,7 miliardi di riyal del Qatar (un dollaro Usa equivale a 3,65 riyal). Questo progetto è il primo del suo genere in Qatar e produrrà elettricità pari al 10 per cento della domanda nel paese. L’investimento rientra negli sforzi dello Stato per coniugare energia e ambiente a beneficio delle generazioni future, in linea con la “Qatar National Vision 2030”. (Res)