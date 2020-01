Business news: Qatar, firmato accordo per costruzione della più grande centrale solare del mondo

- Il Qatar ha firmato un accordo con la giapponese Marubeni e la francese Total per realizzare la centrale solare di Al Kharsaa, la più grande al mondo con una capacità totale di 800 megawatt. Lo riferisce l'emittente qatariota "al Jazeera". Le due aziende straniere contribuiranno con fondi e competenze tecnologiche per una partecipazione combinata del 40 per cento mentre una joint venture tra Qatar Petroleum e Qatar Electricity and Water Corporation deterrà il restante 60 per cento. Lo stabilimento di Al Kharsaa si trova a ovest di Doha e si estende su un'area di 10 chilometri quadrati, per un costo totale di circa 464 milioni di dollari. Questo progetto è il primo del suo genere in Qatar e mira a contribuire al 10 per cento della domanda di energia elettrica del paese. L'investimento rientra negli sforzi del Qatar per coniugare energia e ambiente a beneficio delle generazioni future, in linea con la "Qatar National Vision 2030". (Res)