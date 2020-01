Business news: Regno Unito-Africa, concluso summit di Londra, firmati accordi commerciali per 7,6 miliardi di euro

- Le aziende britanniche e africane riunite oggi a Londra per il summit sugli investimenti Regno Unito-Africa hanno annunciato accordi commerciali per un valore di oltre 6,5 miliardi di sterline (7,6 miliardi di euro). È quanto si legge nel comunicato finale diffuso al termine del summit, secondo cui gli accordi coprono una varietà di settori tra cui infrastrutture, energia, vendita al dettaglio e tecnologia e puntano a fornire investimenti, posti di lavoro e crescita di alta qualità nel Regno Unito e in Africa. Gli accordi siglati a Londra coinvolgono una serie di aziende britanniche tra cui Matalan, che ha annunciato un investimento di 25 milioni di sterline (29,3 milioni di euro) in Egitto per l’apertura di 11 nuovi negozi; Gsk, che ha impegnato un ulteriore investimento di 5 milioni di sterline (5,8 milioni di euro) in Egitto; Diageo, che ha annunciato un investimento di 167 milioni di sterline 8195,8 milioni di euro) in Kenya e in Africa orientale per sostenere la sostenibilità dei birrifici. (Res)