Business news: Kenya-Italia, a Nairobi seminario su esperienza italiana in energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi e domani presso la Strathmore University di Nairobi un evento sul tema delle energie rinnovabili organizzato dall’ambasciata d’Italia in Kenya, in collaborazione con la Fondazione Res4Africa (sostenuta da Enel Green Power e altre aziende del settore) e il Politecnico di Milano. L’evento, che vede la partecipazione del ministro keniota dell’Energia, Charles Keter, nonché di vari rappresentanti del settore privato per un totale di oltre 400 partecipanti, mira ad alimentare una discussione tra i vari stakeholder per promuovere le migliori pratiche italiane in termini di istruzione, ricerca e innovazione nel campo delle energie rinnovabili, al fine di stabilire un proficuo scambio e possibili collaborazioni e sinergie future tra l’Italia ed il Kenya. È quanto riferisce la Farnesina in una nota. Le energie rinnovabili hanno infatti assunto un ruolo sempre più importante nella lotta contro il cambiamento climatico a livello globale, e soprattutto in Africa, dove costituiscono una componente fondamentale per uno sviluppo sempre più sostenibile. (Com)