Business news: Tunisia, ambasciata Usa organizza il 6 febbraio la conferenza Prosper Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il prossimo 6 febbraio a Tunisi la conferenza Prosper Africa, organizzata dall'ambasciata degli Stati Uniti e dalla Camera di commercio Usa in Tunisia. L’iniziativa è tesa ad aumentare gli scambi e gli investimenti tra gli Stati Uniti e l'Africa e consentirà di stabilire legami più stretti tra il settore privato Usa e quello africano. "I principali protagonisti del settore privato parleranno alla conferenza panafricana in Tunisia, che includerà presentazioni sulle risorse disponibili del governo degli Stati Uniti per facilitare gli scambi e gli investimenti tra imprese americane e africane", si legge nella dichiarazione. Le sessioni di discussione della conferenza Prosper Africa saranno in particolare intitolate: "Gli strumenti del governo americano per sostenere il commercio e gli investimenti" e "Why Africa? The Pan-African trade and investment panorama". (Tut)