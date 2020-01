Business news: Egitto, firmati nove tra contratti e accordi per ricerca petrolio e gas

- L’Egitto ha firmato nove tra contratti e accordi per la ricerca di petrolio e gas nella Zona economica esclusiva nel Mediterraneo orientale e nell’area del Deserto occidentale con le compagnie Shell, Apache e Petronas che prevedono investimenti totali di 452 milioni di dollari e bonus alla firma di 84 milioni di dollari. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Petrolio egiziano. Nella nota, il ministro Tarek el Molla, ha sottolineato che dal 2014 sono 79 gli accordi e i contratti sottoscritti dal ministero del Petrolio. El Molla ha aggiunto che altri quattro accordi sono in attesa dell’approvazione della Camera dei rappresentanti (parlamento monocamerale egiziano). Shell si è aggiudicata contratti per esplorazioni nelle concessioni nella regione del Deserto occidentale di Badr 2, Badr 17, Abu Sana e West al Fayoum. Altri due contratti sono stati ottenuti dal consorzio formato da Shell e Petronas per la ricerca di idrocarburi nei blocchi offshore di North Sidi Gaber e al Fanar. La compagnia statunitense Apache ha invece ottenuto la modifica di due accordi per la concessione di West Kalabshah nel Deserto occidentale. (Cae)