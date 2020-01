Business news: ministro Finanze, deficit di bilancio in aumento dello 0,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio dell’Egitto nel secondo semestre del 2019 è aumentato dello 0,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo si evince dalle cifre rese pubbliche dal ministro delle Finanze Mohamed Maait, che ha tuttavia fatto notare come il dato sia in diminuzione del 3,8 per cento rispetto al 2015. In una nota, Maait ha anche annunciato che per la prima volta il prodotto interno lordo nazionale ha superato i 6 mila miliardi di sterline egiziane, circa 344 miliardi di euro, con un surplus pari a oltre 30,5 miliardi di sterline egiziane (quasi 1,75 miliardi di euro). (Cae)