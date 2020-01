Business news: presidente turco Erdogan, la Somalia ci ha invitato a condurre esplorazioni petrolifere

- La Somalia ha invitato la Turchia a condurre esplorazioni petrolifere nei suoi mari. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan all’emittente “Ntv”, secondo cui Ankara prenderà in seria considerazione l'invito somalo, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni. “C'è un'offerta dalla Somalia. Ci hanno detto: ‘C'è petrolio nei nostri mari. State effettuando queste operazioni con la Libia, ma potete farlo anche qui’. Questo è molto importante per noi”, ha affermato Erdogan. “Pertanto, ci saranno dei passi che faremo nelle nostre operazioni (in Somalia)”, ha aggiunto. Le dichiarazioni di Erdogan giungono dopo che le autorità di Mogadiscio hanno approvato una nuova legge quadro sul settore petrolifero per attrarre investimenti stranieri nel settore energetico da parte di aziende straniere. In precedenza, nell’ottobre scorso, il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie Abdirashid Mohamed Ahmed ha annunciato l’apertura di una gara internazionale di assegnazione delle licenzedi produzione in 15 blocchi. Secondo le stime della società sismica di elaborazione dati Seismic Geo, la Somalia dispone di un elevato potenziale di esplorazione di idrocarburi al largo delle sue coste. La Turchia ha stretto una solida alleanza con la Somalia nel corso degli ultimi anni e ha investito molto nel paese africano, inviando diversi umanitari soprattutto dopo la devastante carestia che ha colpito il paese nel 2011, e ha fornito assistenza medica alle vittime di attacchi terroristici. Inoltre, ingegneri turchi sono impegnati nella costruzione di strade e infrastrutture e lo scorso fine settimana alcuni di essi sono rimasti feriti in un attentato con autobomba avvenuto ad Afgoi, nella regione del Medio Scebeli, rivendicato dal gruppo jihadista al Shabaab. In precedenza, alla fine di dicembre, alcuni ingegneri turchi erano stati vittime del devastante attentato ad un un checkpoint di Mogadiscio nel quale sono rimaste uccise oltre 90 persone. Dal settembre 2018, inoltre, la Somalia ospita una base militare turca che ospita più di 200 uomini incaricati di addestrare 1.500 militari dell’esercito nazionale somalo: la stessa base, secondo fonti della sciurezza citate da diversi media internazionali, era stata l’obiettivo strategico principale dell’attentato avvenuto nell’ottobre 2017 a Mogadiscio che aveva provocato la morte di oltre 500 persone (il più sanguinoso nella storia del paese). La crescente influenza di Ankara in Somalia (a Mogadiscio si trova la più grande ambasciata turca in Africa) risponde all’obiettivo strategico è di aumentare la sua influenza nel Corno d'Africa per contrastare i rivali del Golfo come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. (Tua)