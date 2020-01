Business news: Egitto-Regno Unito, accordi per miliardi di euro firmati durante summit a Londra

- Accordi per miliardi di euro sono stati firmati dal governo egiziano e da quello britannico in occasione del Summit sugli investimenti Regno Unito-Africa che si è tenuto lunedì 20 gennaio a Londra. Lo si apprende da un comunicato diramato dall’ambasciata britannica al Cairo. Al vertice ha partecipato il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi assieme ad altri 15 capi di Stato africani e a circa 2 mila delegati tra operatori economici, rappresentanti istituzionali e giovani imprenditori. A Londra Al Sisi ha avuto anche un incontro con il premier britannico Boris Johnson a Downing Street, con il quale ha discusso di cooperazione economica e politica bilaterale. Il gruppo d’investimenti britannico Actis ha firmato un protocollo d’intesa con il Fondo sovrano egiziano per portare nel paese nordafricano investimenti fino a 3 miliardi di sterline, circa 3,5 miliardi di euro. Alla cerimonia della firma ha partecipato il ministro della Pianificazione e dello Sviluppo economico del Cairo, Hala el Said, oltre al segretario di Stato del Regno Unito per il commercio internazionale, Liz Truss. L’istituzione per lo sviluppo finanziario di Londra Cdc ha annunciato la firma di un protocollo d’intesa per stanziare 100 milioni di dollari a favore della Commercial International Bank Egypt (Cib) a favore dello sviluppo economico del paese. La compagnia energetica Globeleq ha fatto sapere di considerare l’Egitto un “mercato prioritario d’investimenti” ed è alla ricerca di progetti d’investimento nel settore delle energie rinnovabili. (Cae)