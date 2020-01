Lombardia: assessore Gallera a riconoscimento su volontariato 'Mai soli', è premio per esercito bene che fa la differenza

- Trentatré realtà del terzo settore sparse in tutta la regione Lombardia sono state premiate oggi alla terza edizione di 'Mai soli', istituito dallo stesso assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, per dare merito al prezioso lavoro delle numerose Associazioni sanitarie e sociosanitarie che quotidianamente operano a supporto dei malati e delle loro famiglie. "È un premio che ho voluto per ringraziare l'esercito del bene che quotidianamente nei nostri ospedali porta quel calore, quella sensibilità, quell'umanità che fanno molte volte la differenza accanto alla professionalità dei nostri medici, dei nostri infermieri, del nostro personale", ha detto l'assessore Gallera intervenendo a margine della cerimonia di premiazione oggi all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. (segue) (Com)