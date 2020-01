Musei: Franceschini, da direttori lavoro straordinario, crescita genera ricchezza

- ll ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, commenta la Top 30 dei musei italiani presentata oggi dal Mibact e afferma: "Aver investito sui musei italiani e sulla riforma, aver scelto i direttori giusti in base alle loro professionalità - italiani e non italiani hanno fatto un lavoro straordinario - e aver rafforzato la promozione sta portando a una crescita diffusa su tutto il territorio nazionale. Non solo i grandi musei ma anche quelli meno conosciuti che vedono un numero di visitatori sempre crescente. Questo - continua il ministro in una nota - fa bene alle persone, fa bene ai cittadini e fa bene anche all’economia perché intorno ai musei cresce la ricchezza delle città e dei territori". (Com)