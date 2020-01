Difesa: dall'India 40 milioni di dollari all'Uzbekistan per aumentare cooperazione

- Il governo indiano ha in programma di concedere all'Uzbekistan un prestito agevolato di 40 milioni di dollari per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa tra i due paesi: lo ha reso noto l'ambasciatore indiano in Uzbekistan Shri Santosh Jha. Il diplomatico ha aggiunto che gli accordi bilaterali sulla cooperazione nel campo della medicina militare e della formazione militare sono stati attuati. L'ambasciatore ha anche affermato che le due nazioni stavano lavorando insieme su questioni politiche e strategiche come la lotta contro le minacce comuni di radicalismo, estremismo e terrorismo. I due paesi hanno tenuto la prima riunione congiunta del gruppo di lavoro sulla difesa nel febbraio dello scorso anno, mentre le prime esercitazioni militari congiunte hanno avuto luogo a novembre. (Inn)