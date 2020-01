Grecia: premier Mitsotakis, a Davos confermato interesse per nostra ripresa economica

- Un doppio miglioramento per la Grecia: così il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha commentato oggi il recente aggiornamento in rialzo del rating per l'economia greca da parte dell'agenzia Fitch e i progressi registrati da Atene nella classifica Transparency International sulla percezione della corruzione. "La Grecia sta tornando", ha dichiarato Mitsotakis tramite Twitter. I progressi dell'economia ellenica sono stati il tema centrale anche nella recente missione del premier greco al forum economico mondiale di Davos, sopratutto nell'ottica di attrarre investimenti esteri nel paese. "Il forum economico mondiale a Davos ha confermato un grande interesse esistente attorno agli investimenti nel nostro paese, nell'energia, nella green economy e nella tecnologia", ha dichiarato Mitsotakis.(Gra)