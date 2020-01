Turchia: presidente Erdogan partecipa a funerali vittime terremoto

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha partecipato oggi ai funerali delle vittime del terremoto che ha colpito ieri sera la provincia di Elazig, nella parte orientale del paese. Almeno 22 sono i morti accertati del sisma, mentre circa 1200 sono i feriti. "Abbiamo sopportato molti terremoti, ma la nostra nazione ha saputo rialzarsi con pazienza", ha dichiarato Erdogan. Il presidente turco ha promesso che lo Stato lavorerà duramente per salvare le persone e per ripristinare le infrastrutture. "Non lasceremo nessuno senza una sistemazione nei distretti colpiti dal terremoto", ha assicurato invitando la popolazione ad essere forte in questo ore difficili. Erdogan, riferisce l'agenzia di stampa "Anadolu", ha visitato anche le aree del distretto di Sursuru, dove sono in corso le operazioni per tentare di salvare alcuni sopravvissuti. (Tua)