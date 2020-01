Forza Italia: Berlusconi, Gasparri commissario FI per Roma, bisogna riorganizzare partito, città merita di più

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente all’incontro "Forza Italia riparte", organizzato dal Coordinamento di Fi di Roma Capitale, proprio soffermandosi su Roma, ha spiegato: "Ho chiesto a Maurizio Gasparri, un esponente tra i più determinati e tra i più leali del nostro partito, di assumere il ruolo di commissario di Forza Italia a Roma, per riorganizzare il partito, per rilanciarne l’iniziativa, per mobilitare tutti, categoria per categoria, quartiere per quartiere e rimettere in campo le energie dei nostri antichi militanti e l’entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi che rappresentano non solo il futuro ma anche il presente di Forza Italia". Quindi, il leader azzurro ha chiesto "a tutti i parlamentari, ai dirigenti, di sostenere l’azione di Maurizio e di essere da esempio per i nostri militanti ed elettori. Ringrazio tra i tanti esponenti di Forza Italia Antonio Tajani, che ha partecipato con me alla fondazione di Forza Italia, come del resto Maurizio è stato accanto a me fin dai tempi del mio primo governo, nel 1994. Sono due persone - ha sottolineato - solide e leali sulle quali conto molto in questa fase in cui dobbiamo riportare Forza Italia ai livelli di presenze e di consensi dei tempi migliori". A proposito di Roma, ha poi rimarcato: "L’oppressione fiscale, l’oppressione giudiziaria e l’oppressione burocratica soffocano anche Roma, con l’aggiunta di una gestione inadeguata del Campidoglio. Roma merita di più".(Rin)