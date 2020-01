Croazia: ex ministri Esteri Kovac e Stier in corsa alle primarie partito Hdz

- Gli ex ministri degli Esteri della Croazia, Miro Kovac e Davor Ivo Stier, hanno confermato oggi la loro intenzione di correre per le primarie dell'Unione democratica croata (Hdz) che si terranno a marzo. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Hina". Le elezioni primarie dello schieramento guidato dal premier della Croazia Andrej Plenkovic si terranno il 15 marzo, secondo quanto riferito ieri dall'emittente "N1". Il premier e leader dell'Hdz Plenkovic ha subito numerose critiche per la guida del partito dopo la sconfitta della presidente attuale Kolinda Grabar-Kitarovic, sostenuta dai democratici croati, alle presidenziali dell'inizio dell'anno. La stampa locale ha speculato sul fatto che l'ex ministro degli Esteri Stier potrebbe sfidare Plenkovic alla guida del partito. (Zac)