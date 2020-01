Repubblica Ceca: Marian Jurecka eletto leader del Partito cristiano democratico

- Marian Jurecka è stato eletto presidente del Partito cristiano democratico della Repubblica Ceca nel congresso dello schieramento politico tenutosi oggi a Praga. Ex ministro dell'Agricoltura, Jurecka ha ottenuto la leadership del partito con 205 voti su 357. Come vice leader è stata eletta Sarka Jelinkova. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Prague", a differenza del principale rivale Jan Bartosek, il neo eletto leader dei cristiano democratici non si è espresso chiaramente sulla possibilità di cooperare con le forze dell'opposizione e non ha escluso in maniera categorica la collaborazione con il partito governativo Ano. "La Repubblica Ceca ha bisogno di persone che vogliono figli", ha dichiarato nel suo discorso dopo l'elezione. Il presidente uscente del partito, Marek Vyborny, nel suo discorso di fine mandato ha annunciato di non sostenere ufficialmente nessuno dei candidati. Vyborny, eletto leader dei Cristina democratici meno di un anno fa, lascia l'incarico dopo la morte improvvisa della moglie lo scorso settembre. (Vap)