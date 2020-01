Sanità: Gruppo San Donato, assistenza ai libici non ha sottratto risorse e letti agli altri

- Il Gruppo San Donato in una nota commenta quanto riportato oggi dalla stampa sulla gestione dei posti letto all'interno della struttura ospedaliera in cui vengono curati libici, assicurando che questa attività non ha limitato l'assistenza agli altri pazienti, né sottratto risorse al Servizio Sanitario Nazionale. "Con grande stupore leggiamo quanto riporta oggi il Corriere della Sera. Abbiamo sempre reso più cure di quelle previste dalla programmazione regionale, senza respingere mai nessun paziente. Il Policlinico San Donato, ospedale di riconosciuta eccellenza, ha un limite massimo di prestazioni che può erogare ai pazienti a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Posto che il Policlinico San Donato ha sempre garantito le esigenze di cura richieste dal Servizio Sanitaro Nazionale, l’assistenza prestata ai pazienti libici è stata effettuata senza sottrarre né risorse né posti letto agli altri pazienti e senza alcuna spesa a carico del Servizio Sanitario", si legge in una nota del Gruppo. "Anche nel 2020 il Policlinico San Donato continuerà nella sua politica di cura a tutti i pazienti anche oltre i limiti stabiliti dalla programmazione regionale", fa sapere in conclusione il Gruppo ospedaliero.(com)