Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEIncontro organizzato dal Pd del Municipio 9 sul tema “Legge di Bilancio 2020: una buona legge per lo sviluppo dell’Italia”, con il viceministro dell’Economia Antonio Misiani e il vicecapogruppo Pd al Senato Franco Mirabelli.Circolo PD Giugni, via Astesani 27 (ore 10.00)Posa della pietra d’inciampo a ricordo di Umberto Biancardi e incontro "Combattere le mafie al Nord: il ruolo della politica per una cultura della legalità" con il vicecapogruppo Pd al Senato Franco Mirabelli, Roberta Vallacchi (segretaria provinciale Pd Federazione di Lodi), Giuseppe Di Silvestre (vicesegretario provinciale Pd Federazione di Lodi) e Claudia Peciotti (segreteria Pd Lombardia, responsabile Giustizia e Lotta alle mafie).Corso Umberto 1 - Sant’Angelo Lodigiano (ore 16.30)Sala Girona, viale dei Partigiani 42 (ore 17.00)Il Municipio 9 commemora il Giorno della Memoria con il concerto di musica ebraica del Coro Col Hakolot “Mai più – Leolam Lo – Never Again”. La direzione è del Maestro Pilar Bravo ed è prevista la testimonianza di Silvia Wachsberger, figlia di due sopravvissuti ad Auschwitz.Auditorium Teresa Sarti Strada, viale Ca’ Granda 19 (ore 17.00)Rassegna organizzata dal Refettorio Ambrosiano Odv “Prendi il libro e mangia! Le nuove forme della storia” con monsignor Franco Buzzi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano e Fabio Trazza, professore e giornalista già curatore della comunicazione della Biblioteca Pinacoteca Accademia.Refettorio Ambrosiano - piazza Greco (ore 19.30) (Rem)