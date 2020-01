Regionali: Laforgia (Leu), destra che fa paura, uniti per vincere

- Francesco Laforgia, senatore di Liberi e uguali, che ha partecipato insieme al ministro del Lavoro e delle Oolitiche sociali Nunzia Catalfo ad un incontro a Milano per la presentazione del libro "Salari da fame", di Marta e Simone Fana, in vista dell'appuntamento elettorale di domani, ha affermato: "Tanto in Emilia Romagna quanto in Calabria, ciascuno deve portare il proprio mattoncino per vincere le elezioni. Ci sono molte cose da migliorare non solo nel governo locale ma anche in questo campo devastato della sinistra e del centro sinistra ma l'alternativa oggi è una destra che oggi fa oggettivamente paura. A questo ci stiamo opponendo in nome del rispetto della Costituzione e penso che domani sia gli emiliano romagnoli che i clabresi faranno la scelta giusta".(Com)