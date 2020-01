Frosinone: Ciacciarelli (Lega), a Esperia stazione carabinieri rischia chiusura

- Scongiurare la chiusura della stazione dei carabinieri del comune di Esperia. Lo chiede, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Lega - Salvini premier. "Bene l'azione dei consiglieri di minoranza del comune di Esperia: Mariano Patriarca, Mariano Di Costanzo e Antonio Patriarca Antonio, i quali per scongiurare la chiusura della locale stazione dei carabinieri - spiega Ciacciarelli - hanno organizzato quattro giorni di raccolta firme. Appoggio totalmente la loro iniziativa perché la caserma locale dei carabinieri rappresenta una garanzia di sicurezza per tutti i cittadini ed un presidio contro la illegalità. È fondamentale, inoltre, per contrastare i numerosi episodi di furti e di delinquenza varia. Bene la loro azione a dispetto di un'amministrazione totalmente immobile di fronte ciò". (Com)