Milano: aggredisce dipendenti Trenord e poliziotti a stazione Lambrate, arrestato 26enne (2)

- (segue) Secondo quanto riferito da Trenord in una nota i due dipendenti aggrediti sono due operatori della divisione Security che erano in servizio sulla corsa 2078 Verona-Milano. Poco prima dell'ingresso nella stazione di Milano Lambrate sono intervenuti per la segnalazione di una viaggiatrice riguardo la presenza in una carrozza di quattro passeggeri che fumavano sostanze stupefacenti a bordo treno. Di fronte alla richiesta fatta dal personale Trenord ai passeggeri di smettere di fumare e di mostrare i titoli di viaggio - di cui erano sprovvisti - uno dei quattro viaggiatori ha reagito colpendo al volto un operatore di Security che, insieme al collega, ha provveduto a immobilizzarlo. Gli altri tre passeggeri sono riusciti a scappare, scendendo dal treno alla fermata del convoglio. I due operatori hanno poi informato dell'episodio la Control Room Security di Trenord, che ha provveduto a gestire il coordinamento delle operazioni con la polizia, alle quali il passeggero è stato consegnato alla fermata della corsa a Milano Lambrate e arrestato per resistenza a incaricato di pubblico servizio (non resistenza a pubblico ufficiale come scritto prima ndr). "Trenord - si legge nella nota della società - esprime vicinanza al proprio dipendente che è stato vittima dell'aggressione". (Com)