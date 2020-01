Forza Italia: Berlusconi, domani saranno 26 anni da discesa in campo, siamo ancora contro sinistre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente all’incontro "Forza Italia riparte", organizzato dal Coordinamento di FI di Roma Capitale, ha ricordato che "domani, 26 gennaio, saranno 26 anni dal giorno in cui, nel 1994, mi sono rivolto per la prima volta agli italiani, chiedendo ai miei concittadini di scendere in campo con me. Lo ricorderò anche in una lettera che ho scritto per ‘Il Giornale’". Quindi, Berlusconi ha ribadito: "Siamo ancora in campo: noi contro loro. La nostra cultura contro le sinistre. Voi, amici di Forza Italia, ricordatelo sempre a tutte le persone che incontrate: noi siamo liberali e abbiamo fatto della preminenza della persona sullo Stato la nostra bandiera, loro, le sinistre, al contrario, hanno sempre ritenuto che sia lo Stato a conferire i diritti e dunque l‘unico legittimato a diminuirli o a revocarli se e quando lo ritenga opportuno". (Rin)