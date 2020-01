Forza Italia: Berlusconi, ha grande futuro, io in prima linea per riportare centrodestra al governo

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente all’incontro "Forza Italia riparte", organizzato dal Coordinamento di Fi di Roma Capitale, ha affermato: "Di noi c’è bisogno per chiudere una pagina oscura per l’Italia. Forza Italia ha un grande futuro. Dobbiamo difendere le famiglie, la casa, il lavoro, il commercio, le piccole e medie aziende, restituire anche e soprattutto a Roma una guida degna della sua storia plurimillenaria". Il leader azzurro ha anche assicurato ai presenti che "non mollerà mai. Sono in prima linea perché ho il dovere di riportare il centrodestra al governo, un centrodestra di cui Forza Italia è la locomotiva, il cuore, l’anima di un grande popolo dei moderati che deve avere passione, ma anche competenza. Serve il cuore - ha concluso -, ma anche la capacità di governare l’Italia e Roma, che meritano di più".(Rin)