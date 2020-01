Shoah: Crippa (M5s), solidarietà a famiglia Rolfi, gesto vile e inquietante

- Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, in seguito all'episodio di Mondovì, comune in provincia di Cuneo, dove è comparsa una scritta antisemita sulla porta dell'abitazione di una deportata a Ravensbruck, Lidia Beccaria Rolfi, esprime tutta la solidarietà, sua e del Movimento cinque stelle, "ad Aldo Rolfi ed alla sua famiglia dopo il gesto vile ed inquietante di Mondovì. Quella scritta vergognosa offende il Paese intero e ci deve far riflettere. Condanniamo fermamente - afferma in una nota - un gesto inqualificabile che evoca un odio razziale che dobbiamo combattere con ancora più forza e uniti". (Com)