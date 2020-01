Lombardia: assessore Gallera a riconoscimento su volontariato 'Mai soli', è premio per esercito bene che fa la differenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A presentarlo, quest'anno e il conduttore Rudy Zerbi che ha premiato le associazioni di volontariato che si sono distinte maggiormente. "Siamo molto vicini al mondo del volontariato che coinvolgiamo spesso anche nelle nostre scelte - ha proseguito l'assessore lombardo - perché da due anni all'interno delle nostre reti clinico assistenziali, quindi dei tavoli dove decidiamo come curare i pazienti, siedono le associazioni di volontariato proprio perché portano un'angolatura che é quella del parente o del malato che é assolutamente preziosa, quindi qui facciamo qualcosa di importantissimo perché li abbiamo inseriti all'interno delle cabine decisionali". "Sono tanto felice perché mai come oggi credo che ci sia bisogno di forza, di persone che dedicano il proprio tempo gli altri e per me é una grande emozione. Di solito non sono emozionato quando faccio questo genere di cose per lavoro - ha aggiunto Zerby - ma oggi lo sono perché so che incontrerò delle persone davvero speciali e questo mi riempie il cuore di gioia. Ho fatto molto volontariato, lo faccio, anche se in genere sono uno di quelli che non lo racconta, ma oggi - ha concluso - mi rendo conto che ho sbagliato e non lo farò più perché leggendo le storie dei volontari ho capito che raccontarlo serve a coinvolgere altre persone, a dare una motivazione" (Com)