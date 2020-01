Regeni: Caudo, sollecitiamo Governo e Parlamento a far luce su orribile vicenda

- Affisso sul balcone della sede del Municipio Roma III, in piazza Sempione, lo striscione: "Verità per Giulio Regeni". "Verità e Giustizia per Giulio Regeni non è uno slogan - dichiara il presidente Giovanni Caudo - E, soprattutto, quello che abbiamo affisso questo pomeriggio sul balcone di Piazza Sempione, sede del III Municipio, non è solo uno striscione, ma un imperativo morale che chiunque, interno o no alle istituzioni non può che sentire come proprio. Per questo, a 4 anni dalla morte del ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo, nonostante l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta e i ben pochi passi in avanti fatti, con un'iniziativa votata dal Consiglio Municipale abbiamo aderito alla campagna lanciata da Amnesty International e da la Repubblica per sostenere la richiesta di verità sulla morte di Regeni anche partecipando alla manifestazione '4 anni senza Giulio' che si terrà questa sera alle ore 19.41, triste anniversario dell'ultima comunicazione dello studioso italiano". "Sollecitiamo il governo e il Parlamento del nostro Paese perché facciano finalmente luce su questa orribile vicenda che ha scosso intimamente tutti quanti. Occorrono forza, immenso coraggio e tenacia, qualità che nonostante tutto non mancano mai ai genitori di Regeni.Un esempio. Ma per loro, per Giulio, per noi, occorre quanto mai coesione. Accendiamo le luci, facciamo giustizia. E facciamolo ora", conclude Caudo. (Com)